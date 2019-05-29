歡慶開齋節 南市勞局6/7、8舉辦嘉年華

2019-05-29 10:17

〔記者王涵平／台南報導〕南市印尼移工約有1萬9000人，居外籍移工人數最多，南市勞工局將於6月7、8日舉辦「歡慶開齋嘉年華活動」，歡迎民眾不分宗教信仰參與活動並體驗開齋祈福儀式。

印尼移工多為穆斯林，分別在製造業、養護機構與家庭看護工中擔任各項工作，與民眾生活息息相關。齋戒月結束後會舉行開齋節，如同華人的新年。因此6月7日於南市北區民德國中及6月8日於善化文化藝術園區，舉辦「歡慶開齋嘉年華活動」，活動有印尼新住民舞蹈表演、開齋祈福儀式。

此外，邀請移民署台南市第一服務站及南市警察局、消防局、衛生局、家庭暴力暨性侵防治中心與共同辦理「法規闖關遊戲拿獎品」，闖關遊戲獎品豐富，有精緻美觀保溫袋、環保手提袋、輕便雨衣及菜瓜布等，完成闖關卡即可抽獎選獎品。

為增加歡樂氣氛，邀請美食達人準備東南亞美食園遊會，會中準備有台灣超級美食炸雞排、印尼及越南美食，可以在祈福儀式過後與朋友歡樂聚餐，體驗一下印尼開齋節的氣氛。

對於事先報名的移工雇主、移工與ㄧ般民眾，提供100元的活動園遊券；因數量有限，事先報名者限擇1場參加，報名可至本局官網下載網路報名QR CODR、下載報名表傳真至06-2570119或與承辦單位萬人社福協會06-2577078連繫。報名截至5月31日中午12點止，若額滿則提早截止。

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