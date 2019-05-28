體貼失智者的肉粽節 柳奇推果凍粽

2019-05-28 12:32

〔記者王涵平／台南報導〕端午節將屆，柳營奇美醫院營養科推出果凍粽，濃濃粽香味，打開失智者的節慶記憶。

柳營奇美醫院營養師徐莉涵表示，失智症是一種長期且包含許多症候群的慢性腦部退化疾病，病程在進食部分，常發現食物含在口中不會吞下去、牙口不好不易咀嚼或吃東西容易嗆到，特別在晚期會有吞嚥困難問題，因此應避免糯米等黏性強且不易咀嚼的食材。

徐莉涵建議，對於吞嚥困難的人可利用現成的粽子搭配「食物輔助調整劑」改變糯米的黏性。以市售現成的粽子為例，加入與粽子等重的水量與總重約2%「食物輔助調整劑」，一同放進果汁機攪打均勻後，放入平底鍋加熱至80度以上達到膠化，再置入模具中待降溫後即可塑型成為果凍粽來食用。

此外，在家人的陪伴下，搭配特別設計拼圖遊戲「粽子有什麼呢？」，將常見粽子的內容物介紹是哪一類的食材並與品嚐粽子結合，給予失智長輩一個不一樣的端午節。

傳統粽子多為高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽及低纖維質的食物，一顆大約400~600kcal（約1碗飯、2兩肉）接近成年人一餐的熱量，徐莉涵提醒，建議每餐吃粽子應以一顆為限，選擇養生粽為佳；另外，為了飲食營養均衡及健康，別忘了再搭配1份燙青菜、蔬菜湯或自備消脹氣的飲品，所以選對粽子並且均衡飲食輕鬆搭配，既能爽口又無負擔。

「酸甜旺來尬銀耳（露）」飲品作法（一人份）：乾燥白木耳10g、鳳梨20g、蘋果10g、枸杞少許、冰糖適量。1.先將乾燥白木耳浸泡約5分鐘。2.再將白木耳、鳳梨丁、枸杞加入蓋過食材的水量放入電鍋中，外鍋倒入一杯水。3.待電鍋跳起後，加入冰糖調味。4.裝杯後加入蘋果丁即可飲用。

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