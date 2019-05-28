宜蘭免費營養午餐加碼 林姿妙允諾：學童一週一罐含鈣飲料

2019-05-28 11:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙主打「讀書免錢、吃飯免錢政策」，現階段力推補助全縣國中小免費營養午餐政策，不過，國民黨議員林岳賢今質詢林姿妙時，要求政策要加碼，讓學童除有免費營養午餐可以吃，每週也可以有一罐含鈣飲料可以喝，增加營養；林姿妙允諾，會努力讓政策朝這個方向邁進。

林姿妙責成縣府，於這次議會審查追加減預算時，追加1.2億全縣國中小免費營養午餐預算，只要審查通過，政策9月就可以上路，每個學童每餐約補助41元。

不過，林岳賢認為，一餐只有41元，外縣市一餐確有50元，實在不高，縣府應該思考，怎麼讓學童有免費營養午餐吃，又能吃得好，至少每週可有一罐牛奶或含鈣飲料可以喝，政策不但要做，更應該加碼。

林姿妙回應，只要對孩子健康有幫助，縣府一定不遺餘力，議員提及的方向，她會責成教育處努力去做；教育處長王泓翔說，營養午餐現在一餐41元，比過去一餐38元高，這次議會是審查追加減預算，縣府只能達到先讓政策上路，但未來會在與廠商簽約時，要求廠商在每兩週提供一瓶符合健康的飲料。

王泓翔指出，明年度是否增加預算，讓孩童每周有一罐營養飲料喝，這部分還要研議。

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