第一個客語議會 苗栗縣議會獲贈識別標誌

2019-05-28 10:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院客委會已通過「客語為通行語實施辦法」，客委會20日派員到苗栗縣議會試辦縣議員客語總質詢同步口譯為華語，經過一個星期試辦後，成為全國第一個通行客語的議會，客委會主委李永得今天頒贈「客語友善環境形象識別標誌」給苗栗縣議會；李永得強調，苗縣議會成為全國第一個說客語的議會，是台灣文化發展重要的日子。

李永得隨後也到旁聽席，戴上口譯耳機，了解議員以客家話質詢情形，並強調，未來苗栗縣議會的口譯經費，將由客委會全額補助。

此項服務，獲得苗栗縣議會議長鍾東錦及議員們的支持，苗縣議會目前進行總質詢議程，客委會調派了兩位口譯人員到場口譯，只要有議員用客家話質詢，就馬上口譯成華語，官員或其他議員不必擔心聽不懂客家話。

客委會指出，《客家基本法》修正案經總統107年1月31日公布施行，《國家語言發展法》於107年12月25日三讀通過，客語正式列為國家語言之一，苗栗縣的客家人口約65％左右，依據《客家基本法》規定，應以客語為主要通行語。

李永得指出，苗栗縣議會成為全國第一個通行客語的議會，更率全國各議會機關之先，實踐客語重返公共領域、營造客語友善環境，也是台灣文化發展重要的日子。

李永得指出，小孩子不學客家語，永遠學不會，母語的傳承講比學重要，講客家語不只要在家講，而且要在縣府、鄉公所等公共場所用客語交流，創造客語使用環境，讓客語永續傳承。

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