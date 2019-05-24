女力報到！ 苗縣3新科女議員聯合質詢展現火力

2019-05-24 22:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會新科議員張可欣、溫宜靜及張佳玲今天進行聯合總質詢，張佳玲關心苗栗縣衛生醫療健康園區招商進度，質疑已流標兩次，後續要如何處理。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙回應，5月初已辦理第3次公告招商，朝設置醫學中心的目標不變。

張佳玲質詢指出，後龍遠雄醫療園區原計畫可替苗栗縣帶來1200位就業機會，如今改為苗栗縣衛生醫療健康園區並朝BOT開發，兩者內容是否有差異？如今2次公告招商都流標，後續如何處理？

張蕊仙指出，此促參案僅因人口數問題，病床數減少，設置醫學中心目標不變，去年11月及今年1月招商都乏人問津，5月3日至8月12日進行第3次公告招商，會盡量媒合有潛力的醫院進駐。

張佳玲及溫宜靜則質疑，頭份及竹南地區人口約19萬人，占全縣的3分之1，水及空氣污染問題，卻層出不窮，要求環保局拿出對策及加強稽查。

環保局長陳華盛回應，目前有32位稽查人員，女性占一半，且兼辦業務，但女性夜間稽查不方便，均由男性擔任，將簽請縣長同意，增加男性稽查員人力，組成專責稽查隊，夜間分兩班，並隨機在竹南及頭份地區駐點，加強各污染源稽查。

張可欣則批中油公司鐵砧山礦場漏油事件，造成地方生態浩劫，不但土地無法耕種，更生活在污染之中，要求環保局嚴格監督中油，避免類似污染發生。陳華盛允諾未來將加強該礦場稽查密度。

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