學生進苗栗議會遭趕 時力議員怒槓國民黨議員

2019-05-06 19:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會定期大會即將開放網路直播，但今日時代力量議員曾玟學就先與國民黨議員鄭聚然因為學生是否能於散會期間進入議事廳拍攝爆發爭執，曾玟學認為學生採訪、拍攝並未妨礙任何人，但鄭卻執意要趕他們出去，「攝影機有這麼可怕嗎？」苗栗縣議會秘書長林來居表示，議會非軍事基地，散會期間可開放民眾進出。

曾玟學今日臉書PO出影片，指出靜宜大學學生想拍攝紀錄片，因此進入於散會期間進入會場內做簡單的採訪，並拍攝議會場景，但鄭聚然卻認為不符規定，要求學生們離開，引發曾不滿，兩人爆發口角。

曾認為學生在散會期間進入議場於他的位子上採訪、拍攝，並無違反相關規定，但鄭則直指曾破壞規矩，不可隨便讓人進來，質疑未先申請跳過程序，曾詢問議長及議會祕書長後確認學生可於散會期間入內採訪，要求鄭向學生道歉，但鄭仍堅持，若議長同意則要事先宣布，「否則我也可以隨便找個人進來。」堅持要守「規矩」。

議會秘書長林來居受訪時表示，議會殿堂並非軍事基地，於法規上散會期間本來就可開放進出，而每位議員皆是議會的一份子，只要經議員同意則包括助理、學生等皆可進入，但倘若是開會期間則須先經議長允許。

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