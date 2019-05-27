週二鋒面通過各地降雨機率高 上班尖峰時段恐有強降雨

2019-05-27 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天（27日）因為鋒面接近，各地都有局部短暫陣雨，午後更有部分地區出現短時強降雨。明天（28日）將同樣受鋒面影響，各地降雨機率高，也要特別留意會有強降雨的狀況發生。

根據「中央氣象局」預報，明天鋒面將由北往南通過台灣，天氣相當不穩定，各地降雨機率高，約莫在清晨左右，西半部會有短暫陣雨，到了上班尖峰時段，可能會有短時強降雨發生，請民眾記得攜帶雨具出門，行車也要注意安全，並隨時留意氣象局更新資訊。

溫度方面，除了降雨，東北風也將增強，受到這些因素影響，氣溫相較於今天有下降趨勢，北台灣高溫約27度，中南部約30度，花東約28度。北台灣低溫約22度，其他地區則是23至25度。

另外，據「天氣風險公司」表示，這波鋒面會在本週三下半天離開台灣但會有些較涼的東北風南下，雲多偶雨，北部及東半部明顯轉涼。預計週四天氣會好轉回溫，並維持穩定好天氣直至週末。

空品方面，據行政院環保署空氣品質預報指出，明天因為各地都有機會降雨，污染物濃度變化將視降雨時間及強度而有所變化。整體上宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區地區為「普通」等級。

另外，金門、馬祖地區可能受局部霧或低雲影響能見度，請民眾交通往返多加留意航班資訊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法