烏日人口持續成長 民代爭取設國民運動中心

2019-05-27 21:57

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區人口近年來每年成長率約5％，加上「高鐵特區」、「九德區段徵收」、「前竹區段徵收」等計劃的實施，市議員陳世凱、張家銨認為，不用幾年烏日的人口就會達設置國民運動中心的10萬人標準，要求市府未雨綢繆，今天邀請市府運動局長李昱叡到烏日「文中二」預定地會勘，要求市府儘早規劃、興建。

市議員陳世凱表示，市府目前完工營運的運動中心有朝馬、北區、南屯區等3座，另有南區長春、大里、太平、豐原等7座在興建或規劃中，烏日區現在人口雖7萬多人，但每年以5%的成長率持續成長，尤其還有「高鐵特區」、「九德區段徵收」、「前竹區段徵收」等計劃在規劃實施，未來人口成長將更可觀。

陳世凱表示，位於烏日健行路、三榮九路口的文中二預定地，佔地約3.46公頃，興建國民運動中心綽綽有餘，因目前由烏日國中代管，校方對於後續的管理維護經費相當苦惱，若能興建運動中心，將能解決此問題，並讓烏日、大肚民眾可使用，要求市府立即評估興建。

市議員張家銨也說，烏日、大肚、龍井區的人口持續成長，而運動設施都是戶外為主，很需要一座室內的國民運動中心，因興建國民運動中心是她和陳世凱議員的共同政見，要求市府儘速規劃。

市府運動局長李昱叡表示，市府設置國民運動中心依區域人口密集度、交通便利性、都市計畫開發等因素綜合評估，目前設置的準則是以10萬人口為標準，因

國民運動中心除硬體興建，還有後續管理維護和營運，烏日人口的成長是否足夠？以及設置地點是否適合？市府將納入政策規劃通盤審慎考量後決定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法