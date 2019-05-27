新北漁港新體驗 嘗海鮮看水舞

2019-05-27 23:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府和瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」，推出全台首創漁港水舞展演，6月6日至13日下午6時30分至9時，每半小時就有魅力深澳水舞展演，更結合娛樂漁船及水舞展演，推出期間限定水舞遊程，即日起開放報名，分為方案A海上觀光、方案B夜釣航程；方案A為450元，方案B為1650元。

新北市政府表示，活動結合深澳漁港期間限定水舞展演，推出青春山海線魅力深澳藍帶遊程，讓民眾能夠暢遊深澳山與海。

新北市農業局表示，方案A為海上觀光，從深澳漁港搭乘娛樂漁船暢遊東北角最美的海岸線，沿途可觀賞象鼻岩壯麗、上帝的調色盤水湳洞陰陽海、南雅奇岩及軍艦岩等著名景點，航程結束後回到深澳漁港，在港邊觀看全台首次漁港水舞展演，欣賞水舞表演後，也可至漁港餐廳邊欣賞水舞，邊品嚐在地漁村料理。

方案B主打夜釣航程，入夏後，大陸沿岸流及黑潮交會於深澳漁港周邊海域，漁汛豐沛，使該港娛樂漁業發達，多數海釣船主們長期在海上討生活的經驗，常能將釣客帶往魚藏豐富的海域垂釣，遊程從深澳漁港欣賞水舞展演，再搭乘娛樂漁船出海夜釣，在船上邊吃著道地的漁夫料理，邊享受夜釣樂趣。

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