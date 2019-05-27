盧秀燕要兌現選舉支票 東區公托家園開幕僅12名額

2019-05-27 21:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕利用中市東區大智國小閒置空間成立的「東區公托家園」，今天開幕時，自稱「媽媽市長」的市長盧秀燕說，她選市長時提出「公幼公托倍增」的競選支票，上任僅5個月，她認真往兌現支票的方向邁進，不過，市府社會局資料顯示，此家園名額僅12人，且各保留2個名額給教職員與弱勢家庭子女，實際名額可能僅剩8人，目前已有17人報名，市議員邱素貞說，名額太少，服務處電話都被家長打爆，希望名額與地點能增加。

盧秀燕競選市長提出的上述計畫，是指公設幼兒園或托兒所至少增加1倍，今天啟用的「東區公托家園」，設有3名幼兒保育員，受託對象是0至2歲嬰幼兒，名額僅12人，且要保留各2個名額給教職員與弱勢家庭子女（如未滿額，名額會釋出），每月收費1萬元，報名截止日是本月31日，6月3日抽籤，今天報名已達17人。

盧秀燕致詞說，中市公幼公托嚴重不足，她才會提出倍增計畫，她上任短短5個月，位於東區東英里的公立幼兒園已於日前動工，設有12班，未來可收容500人，許多國中小學校有閒置空間，很適合辦公托，但學校校長辦學勞累，還要照顧小嬰兒，工作增加很多，許多學校就不願開辦，導致成效不彰，未來校長如願意配合興辦公幼公托，「都要加分」（指考績加分）。

市議員邱素貞致詞時說，名額太少，服務處電話被家長打爆，希望南區國光國小也能增設幼幼班，另外，她於東峰國中增取到設置非營利幼兒園，預計明年招生，期望該幼兒園也能增設幼幼班，才能減輕家長負擔，鼓勵生育，解決「國安問題」，市議員羅廷瑋也說，公托公幼陸續開工，外界稱盧秀燕是「開工市長」，他希望能投入更多資源給孩子。

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