建管申照等很久? 南市擬推無紙化審照系統

2019-05-27 16:53

［記者劉婉君／台南報導］建管業務申請各項執照動輒2、3個月，常易引來民怨，台南市政府今天首度攜手廉政單位，針對相關業務進行體檢，除將推出「建管便民服務資訊網」APP，方便民眾追蹤案件進度，明年也計畫建置一套無紙化審照系統，有助於縮短行政流程。

工務局表示，建管申照案件經建築師送件到工務局後，除了對圖外，資料若有問題還需要補正，相關作業的往返影響審核時間，為了消弭民眾對於各項執照申請時效冗長的誤解，方便民眾查詢申照進度，市府將把現行網頁版的「建管便民服務資訊網」，再建置APP，讓民眾只要透過手機就能查詢案件進度。

另外，工務局也計畫仿照台中市，希望能在明年編列預算，推動無紙化審照系統，民眾只要送件到工務局，即可透過系統由電腦進行對圖，省去現行人工對圖必須由業務承辦人員與建築師約時間的麻煩，節省相關行政流程，加速審核發照速度。電腦對圖後即會將相關訊息送上雲端，業主、營造者或起造人，均可上網了解相關內容與進度，使相關程序更透明。

而一般民眾也可以透過系統，一同參與關心公共建設的申照進度。

工務局今天下午與廉政單位合作召開「建管業務廉政細工座談會」，由工務局長蘇金安、政風處長詹政曇共同主持，邀請台南地檢署檢察官謝欣如、台灣區綜合營造業同業公會台南市辦事處長曾新吉等人參與，討論透過廉政深化滾動作業，將廉政風險與建管透明措施結合。

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