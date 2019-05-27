比馬蓋先還強 26萬「傅科擺」「虎高大羅」2000元就搞定

2019-05-27 12:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「國外買貴貴、國內買怕怕、自己做累累」，在虎尾高中擔任校工近30年，利用廢棄物 DIY 物理教具逾百種累雖累卻甘之如飴有如「馬蓋先」，造福學生無數，獲選杏壇芬芳錄，大家都說實至名歸。

年過60的羅榮裕原本是職業軍人，28年前軍中退伍後進入虎高擔任技工，因為對數理有興趣，幫數學、理化老師製作教具，沒想到越做越有趣、成為師生暱稱的「大羅」，他還自學車床、沖床等機械操作。

20多年來，大羅用巧手，將傅科擺、孔特管、特斯拉線圈、渦電流、電磁煞車、冷次定律、視覺暫留等一大堆詰屈聱牙的科學理論，化為簡單、實用的教具。

甚至看到有大學教授評估要做出25萬伏特電力的線圈得花40萬元，羅榮裕就參考學校老師帶回的照片、翻閱國外文獻後，以2萬、4萬代價完成電力25萬、50萬伏特的兩代線圈，所有老師嘆為觀止，「虎高大羅」從此聲名大噪。

另外還有要價達26萬、到國外才買得到的「傅科擺」，羅榮裕只花2000元就搞定，動輒數萬、十幾萬的孔特管、曲線教具，他都以2000元不到的材料製成，受到他的感染，虎高學生熱衷投入科學研究及科展，羅榮裕更是完全不藏私，歡迎大家來學，培育許多高中、大學的種子教師，甚至還有大學邀約任教，但他選擇留在虎高成為「校寶」。

虎尾高中校長薛東埠看到羅榮裕的犧牲奉獻，尤其看到他醉心研發科學實驗教具「哥布倫蛋」的精神，加上他具有靈活金頭腦與巧手，無師自通，利用廢棄物DIY教具，將抽象無形的物

理現象及原理具象化，讓學生一目暸然，推荐參加杏壇芬芳錄甄選而入選。

薛東埠推崇羅榮裕，讓不在都會區的虎高孩子享有國際級、博物館級的科學體驗，2005年建置全國高中第一間TEAL教室，研發及改良教具上百件，讓人嘆為觀止，並在校園打造出公共藝術化的教具，使得校園多采多姿，繼一館後去年校方成立虎高科學探索二館，幕後最大功臣就是大羅，成為全國最理想的科學教學空間，吸引從小學到大學各級學校師生參觀，且所有教具全部出自大羅之手，設備水準傲視各國立大學，堪為台灣杏壇之光。

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