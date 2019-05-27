台灣AI課本明年1月出爐 郭台銘已買2萬本中國AI教材送員工

2019-05-27 12:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕鴻海董事長郭台銘買了2萬本中國AI高中教材送自家員工，台灣AI教材明年才會有國中小教材規劃，教育部表示，12年國教課綱在國中階段增設科技領域，今年起到2022年，每年約投入2億2000萬元，其中包含台灣的國中小AI教材將在明年1月完成規劃。

教育部訂定中小學科學教育中程計畫，希望達到以核心概念、跨科整合、探究實作等課程發展主軸，期程從今年到2022年，每年投入2億2260萬元，盤點現行科學教育相關計畫，並分析國際趨勢與我國科學教育環境，規劃相關因應策略，精進科學教育發展與提升品質。

科技部、教育部和原住民族委員會今天在立法院進行 「強化科學教育推廣到國民教育及原住民族教育之應用」專題報告，教育部次長劉孟奇指出，新課綱以「核心素養」做為課程發展的主軸，強調培養以人為本的「終身學習者」，並且在國中階段增設「科技」領域，促使原先容易被忽視的資訊科技與生活科技再次受到重視。

劉孟奇表示，科技部規劃結合新興科技編纂AI人工智慧教材，提供國中小新興科技為主題的學習機會，並針對新興科技中的AI人工智慧知識，規劃、開發與擬定符合國中小各級學生學習新興科技的教材、教案與課程模組，預計明年1月31日完成規劃。

國教署表示，雖然今年新課綱就上路，AI相關教材明年完成，但AI是資訊課程的補充，所以是額外編纂，資訊課本則是這個月就會審查出爐。

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