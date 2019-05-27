獨家》搬家誤踩雷損失數千萬 林東芳牛肉麵漲價自救

2019-05-27 00:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市不少知名商圈內的業者因違反「台北市土地使用分區管制自治條例」被迫關門，牛肉麵名店林東芳牛肉麵去年搬至安東街擴大營業，結果竟踩到這個大地雷，業者被迫搬回到八德路的大馬路上，但損失數千萬元，無奈才決定在今年二月漲價來彌補損失。

台北市都發局證實，林東芳牛肉麵是因違反「台北市土地使用分區管制自治條例」，安東街店址才被迫關門。

林東芳是台北市牛肉麵名店，去年曾獲米其林必比登推薦，常有國外遊客帶著旅遊指南前來朝聖，菜單就有中英日文三種版本，店家前面常常大排長龍。

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」及「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，「第三種住宅區」內的商家須臨接6公尺寬道路，餐飲業則須臨接8公尺以上道路，否則將依「都市計畫法」第79條處罰土地或建築物所有權人、使用人或管理人6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

林東芳牛肉麵在今年三月底搬遷到距離安東街原址200公尺、八德路二段上的店面，並已在3月11日開幕；但其實店家在去年1月1日才從八德路搬到安東街上，租下三間連棟的舊式花園洋房店面，打通三間店面的一樓及二樓，砸兩千多萬全面裝修，沒想到不到一年半的時間又再度搬家，當時經媒體報導後，外界對搬家原因眾說紛紜，但店家相當低調，不願透露原因，當地居民則說是因巷子窄、排隊危險被附近鄰居檢舉才會搬家。

知情人士表示，林東芳被鄰居檢舉違反「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，幾經思考之下決定遷店，但先前店家已砸錢全面裝修，這次搬家還要將三間店面恢復原狀交還給房東，新店面裝修還要再花一筆錢，安東街店面裝潢還未回收，就要花錢打掉恢復原狀還房東，老闆根本苦不堪言，才會在今年2月11日公告麵類調漲10元。

台北市都發局受訪表示，原林東芳位於安東街的所在位置確實為「住三區」，該案為檢舉案，商業處去年7月10日前往稽查，當月18日發行政指導函先進行勸導，並在11月6日進行第二次稽查，但林東芳並未改善，因此在當月27日依都計法第79條開罰6萬元，並限期3個月改善，但今年二月複查時，林東芳則向市府表示將搬離安東街。

記者昨前往林東芳牛肉麵，店員表示老闆不在，請記者留下聯絡方式，將通知老闆，但至截稿前店家並未聯繫。

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