爸爸的甜甜圈店沒客人 兒子1個小動作 讓它成為打卡聖地

2019-03-12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州有位父親獨自開了家甜甜圈店，不過生意冷清，店內的甜甜圈都賣不出去。他的兒子不忍心看到父親落寞的神情，在推特上發文抒發，卻意外引來數十萬名網友關注，發文後店內生意好轉，甜甜圈幾乎都售罄。

綜合外媒報導，該名父親開的甜甜圈店名叫「Billy's Donuts」，他每天早上凌晨2點起床製作甜甜圈，但可能對外宣傳不力，以致生意不佳。他的兒子不忍每天看父親這麼沮喪，9日在推特發布一段貼文，表示「我爸很難過，因為沒有人光顧他的新甜甜圈店」，文末打了哭哭表情符號外，還附上店內販售的甜甜圈和店內裝潢。

出乎這名少年意料之外的是，短短2天該則貼文就獲得至少70萬次關注和超過30萬次轉推，數百名顧客蜂擁到甜甜圈店內消費，甜甜圈不僅甫推出就銷售一空，而且消費者吃完後都給予極高的評價。

該名兒子除了在推特上感謝網友的力量，還在Instagram PO出他和父親的合照，照片中父親因為生意大有起色，露出欣慰、羞澀的笑容。

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