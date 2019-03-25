逢甲「死亡店面」被租走一簽5年 在地人笑：靜茹給的勇氣

2019-03-25 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中逢甲一間即將開張的飲料店在門口掛起紅布條，寫著「打破都市傳說，終結魔鬼三角窗」的紅布條，引出在地網友透露，承租這間三角窗的店家都開不久，PO文網友直呼：「應該是靜茹給的勇氣才敢簽5年...。」

店家為了招攬買氣真的無所不用其極，竟掛上「打破都市傳說，終結魔鬼三角窗」、「懇請大家幫忙，我們簽5年」的紅布條標語，吸引民眾注目，不少網友紛紛透露相當擔憂，恐怕是要賠押金了。

何出此言？底下留言有不少在地網友跳出來解惑，表示這間位於逢甲的三角窗做什麼倒什麼，已經換了無數家，在地網友表示「每次經過都是不同店，對一個路癡來說hen痛苦」、「從沒走進去過，只能一直看著它換了又換」、「那個點都撐不久」，可見當地真有這個都市傳說。

照片被PO上臉書「爆廢公社公開版」，除了在地網友相當擔心外，其他人紛紛表示「就算不是『死亡店面』，以現在這景氣簽5年也真的是給他賭下去」、「真的好有勇氣啊」'「勇氣十足，大家幫幫忙吧」。

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