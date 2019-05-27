新溪口吊橋休園 6/1重新開放一律現場購票

2019-05-27 00:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市去年1月13日啟用的復興區新溪口吊橋，5月31日前配合園區設施及環境維護改善休園，暫不對外開放，預計6月1日起重新開放，已上線1年多的線上預約訂票即日起停止，改以現場購票入園方式，同時取消接駁車服務，遊客可以自行開車或搭乘公共交通用運輸工具，預計今年暑假前上、下溪口部落的聯外道路完成拓寬，遊客可把車輛停放在部落的停車場，以步行雙向通行進入園區。

新溪口吊橋長303公尺、寬1.2公尺，採吊床式構造，標高介於252至275公尺間，兩側拉高成M字型，行走於橋上可欣賞湖光山色，一邊可欣賞溪口部落與羅馬公路美景，是桃園市力推北橫觀光的重點旅遊景點。

因為受限於單向通行、徒步路程過遠、體力消耗過多、缺乏友善步道及收費過高（原票價為成人票100元，優待票70元），自去年下半年，網路預約冷清，登橋人數下滑，造成復興區公所營運虧損。

新任區長游正英去年底上任後，今年1月14日至21日率先推出7天登橋的免費好康試水溫，今年2月23日起修改收費標準，入園一律銅板價50元，為樽節支出，精簡園區人力，再取消人工收費，改設自動售票機投幣購票；今年2月接駁車合約屆滿後不再續約。

針對地方反映園區部分扶梯損壞，溪口端廣場景觀設施老舊，且老舊公共廁所剛好面對著吊橋出口處，常有臭味飄散，和山明水秀的新溪口吊橋很不相襯，公所同步於休園期間進行改善。另外，新溪口吊橋剛完工，開放遊客購票賞景時，因溪口端部落道路狹窄，遊客車輛車不易，只單向開放從角板山端進入，游正英爭取市府協助拓寬上、下溪口部落的聯外道路，同時輔導私人闢設可停約100輛汽車的停車場，預計今年暑假前完工、啟用。

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