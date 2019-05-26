這咖桶子能防登革熱！ 美國衛生官員學者超感興趣

2019-05-26 21:43

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部舉辦2019台美衛生福利政策研討會，7位美方衛生官員、學者來台，26日造訪台南市南區金華里社區營造成果，該里秀出國衛院指導的病媒蚊誘殺桶防治登革熱作法，兩週抓到19隻斑蚊，美方官員、學者對我國社區能以如此簡易方式有效誘殺病媒蚊都仔細耹聽、感到高度興趣。

美國7位衛生領域官員、學者造訪的金華里社區，曾於2005年榮獲社區營造最高榮譽—「總統玉山獎」，該社區引導居民漸進參與社區公共事務、打造理想安全社區。

金華里長柯崑城表示，3年來在里內戶外與活動中心佈設50個裝有水的誘殺桶，蚊子只要飛進桶內產卵，就無法再飛出去，舉例5月24日當天在全部誘殺桶共找到兩週以來的19隻斑蚊，3年來都是社區總幹事帶領6名志工於每兩週調查所有誘殺桶1次，捕獲的病媒蚊、卵相關資料提供給衛生局統計、研究。

台南市長黃偉哲指出，台灣已達世界衛生組織定義的高齡社會，為達成「活躍老化」目標，市府必須引導社區長輩建立健康生活型態、增進健康認知，讓長者掌控自身健康，目標把台南打造成1座宜居城市。

杜克大學政策與組織管理研究中心主任涂碧桂（Pikuei Tu）表示，4年前曾代表美方參訪金華社區，這次更驚喜發現金華社區整體環境、弱勢照護等工作推廣不僅創新且更加精進，她身為南台灣子弟與有榮焉。

此次造訪的美方官員、學者有阿肯薩州社會福利部長Cindy Gillespie、蒙大拿州衛生與社福部長Sheila Hogan、北達科他州社會福利部長Christopher Jones、杜克大學政策與組織管理研究中心共同主任Cheryl Lin、疾病管制局 CSTLTS 處長José T. Montero、加州衛生部長Karen Smith、杜克大學政策與組織管理研究中心主任Pikuei Tu。

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