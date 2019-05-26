蘇揆仍支持恆春機場 屏縣府、居民盼以觀光著手

2019-05-26 09:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院長蘇貞昌昨視察恆春旅遊醫院新建大樓工程，特別針對28日將停止航線的恆春機場，表達「發展觀光及居民方便的角度來大力支持。」恆春機場活化協會發起人許耿睿盼政府拚「空中觀光走廊」，屏縣府則強調，希望透過中央與地方合作來活化恆春機場，讓國際或國內線航班、包機起降恆春機場，推動地方觀光發展。

對於恆春居民關心恆春機場停航後的未來，蘇貞昌面對詢問時指出，一直覺得屏東非常的漂亮，屏東的地形特殊，恆春半島距離屏東市，整個交通的狀況狹長而遙遠，如果有機場很方便，屏縣長潘孟安、立委莊瑞雄及周春米也都呼籲中央支持，每年400多萬各國觀光客到恆春半島，交通的問題要從很多面向來支持，希望機場有好的營運，他會大力要求交通部及相關單位，從整個讓屏東發展觀光及居民方便的角度大力支持，「蔡總統一直希望能對於恆春半島加碼興建」。

對於蘇貞昌的回應，曾推動空勤進駐恆春的恆春機場活化協會許耿睿表示，空勤進駐案讓中央看到了地方急迫需求，促成中央對地方醫療加碼，期盼中央重視恆春機場的運作，尤其恆春機場是蘇貞昌在縣長任內帶頭爭取擴建而來，長期被航空業者找盡藉口謊稱天候因素不飛；松山恆春航線停航之際，建議先行查核收回業者肥肉榜瘦肉之兩岸航線，交由其他國籍航空公司運營，保障恆春半島居民出行的權利，另可研擬對航空學校的相關補助，吸引航空學校進駐，進而開放恆春半島天空，建立以定翼機為主的恆春半島空中觀光走廊，藉以創造恆春半島另項觀光經濟。

屏縣府交旅處則提到，因為立榮航空早已實質未飛航該航線，如立榮不再經營，或許可洽詢其他有意願的業者來經營該航線，透過中央與地方的合作來促使恆春機場完成活化，讓國際或國內線航班、包機起降恆春機場，推動地方觀光發展，尤其為滿足國際定期航班常見機型起降需求，恆春機場有增設助航設備提供專機夜間起降的條件及將跑道延長2500公尺的需求。

屏東縣政府表示，經行政院核定「試辦國際包機起降恆春機場」後，縣府共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘間航空公司及旅行社，各國航空公司派總機師親自勘查，都認為恆春機場有吸引國際觀光客條件，已與3家綜合旅行社簽署恆春包機事宜備忘錄，將持續爭取日、韓、東南亞等地之航空公司申請包機起降恆春機場事宜。

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