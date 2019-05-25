做好防曬！週日西半部上看34度 山區留意午後雷陣雨

2019-05-25 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕明天（26日）大多為多雲到晴的天氣，各地高溫都可來到28度以上，其中，西半部地區高溫還可上看32至34度。

中央氣象局預報，明天各地大部份時間仍為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫陣雨；午後仍然要留意熱對流的發展，尤其山區及近山區更需注意午後雷雨伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風等現象。

天氣風險公司預報，下週二（28日）鋒面南下，全台各地將轉為有陣雨的天氣，不過，這波鋒面移動速度快，較大降雨維持時間不會太長。

溫度方面，明天各地白天溫暖、晚間舒適，預計各地高溫皆可來到28度以上，其中，西半部地區高溫上看32至34度，提醒民眾外出活動多補充水分。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣，連江縣及金門縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」，提醒民眾外出注意防曬，盡量不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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