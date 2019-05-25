無人機幫農民「空運」40公斤愛文芒果 影片曝光！

2019-05-25 20:58

［記者陳彥廷／屏東報導］本報今天獨家報導工業技術研究院以8軸多旋翼機運送40公斤的愛文芒果獲得好評，日前試飛的影片也曝光，測試階段仍以手控為主，但重量已是前所未有的創舉，枋寮地區農會總幹事鄭晏昕透露，結合無人機的創舉，是從台灣燈會得到的靈感。

枋寮鄉10年前的愛文芒果及蓮霧的種植面積分別為300公頃及1000公頃，但現在正好相反，據農改場統計，就是因為「細皮」的蓮霧不論在栽種、採收或種植過程中，都更須要人為照顧、修枝，不少農民因為年老體力無法負荷，這10年間開始轉種愛文芒果。

雖然減少顧園的勞力付出，但芒果農園內的路幅狹小，連所費不貲的沙灘車都不見得能通行，只能用小推車運送回理貨的工寮，若是平地還好，但不少果園集中在山坡地，部分逐漸年長的農民，把這視為整個產季中最困難的收獲過程，不僅耗時耗力，有時還因拖太久，導致少部分果實過熟才被採摘，賣價減低，在人口流失的屏東鄉間更突顯農業缺工的狀況。

「看著年老阿伯氣喘噓噓推著小推車回到農工寮，實在是於心不忍！」枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，農業缺工的現象雖還沒非常明顯，但已經是逐漸浮現，近年常看到年老農民揮汗如雨只是為了把芒果從果樹旁送到農寮就氣喘如牛，且體力是直線下降「越作越累越拖」，效率大打折扣，令人看了於心不忍。

今年台灣燈會在東港舉辦，鄭晏昕也因地緣關係前往觀賞，其中名滿天下的INTEL DRONE LIGHT SHOW裡無人機靈動的表演，除讓她大感驚奇，更是開始思考是不是能實際應用到農業，她靈機一動，透過朋友尋求工研院合作，讓原本飛在天空的科技，真的「接地氣」應用到農業。

「要不是有枋寮地區農會的芒果可以測，沒有技術突破的一天！」，工研院機械所控制核心技術組組長彭文陽說，無人機物流在國際間仍以小包裹為主，連亞馬遜都尚無法全面落實，這次測試最重可載40公斤，國內就算連灑農、肥的無人機，都僅能載20公斤以下，因此有明確目標，加上果園內的環境單純，經過調整、優化，在續航及載重等技術獲得突破。

不忍老農耗盡體力運送竟產生了創新科技應用，目前技術尚未正式發布，但已讓不少無人機玩家及農友期待，但也有人擔憂安全性問題，枋寮地區農會預計近期就會舉辦大型試飛，讓無人機解決現階段農友最困擾的農園內搬運過程。

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