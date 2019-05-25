漫威英雄現身台北！ 攜手呼籲捐發票做公益

2019-05-25 18:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕漫威正反派人物出現在台北街頭，但這次不是要戰鬥，而是攜手做公益！有鑑於公共安全是安養中心必須注重要點，消防設備更新刻不容緩，照顧許多植物人的創世基金會與漫威人物們共同號召民眾捐出發票，支持消防設備升級計畫，讓黃金救援時間可以延長1小時。

午後的台北捷運西門站，「復仇者聯盟」主角鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、蜘蛛人及大反派薩諾斯一同現身，但這次不是來街頭火拚，而是一泯恩仇，在創世基金會邀請下攜手開啟公益之路，一起上街呼籲防範火災嚴重傷亡情況。

近年火災意外頻傳，造成嚴重傷亡，創世基金會說，安養照顧中的植物人都重度臥床，當火災發生，無法自行避難，恐危及生命安全。基金會計畫今年將17所植物人安養院消防設備全面升級，讓每間院房都能成為就地避難空間，為每位植物人院民延長黃金救援時間1小時。

不過，創世也說，消防升級所費不貲，除了呼籲社會大眾重視火災的預防，也請漫威英雄們走入人群中，號召民眾「順手捐發票」，一起助消防設備更新。而同時間也在捷運台北車站、中山站及忠孝復興站等3處，號召總計約400名企業及學校義工走上街頭募集發票。

創世基金會與漫威英雄共同呼籲社會踴躍捐發票，響應「消防5000傳平安，小額100助安養」，讓植物人有更安全無虞的居住環境，生命更有保障。愛心專線：（02）2835-7700分機9平安小組。

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