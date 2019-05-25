地牛翻身！台東成功4.2極淺層地震 最大震度4級

〔即時新聞／綜合報導〕台東縣成功鎮今天下午2時27分許發生芮氏規模4.2地震，震源深度為19.6公里，各地最大震度為花蓮富里的4級，目前尚無災情傳出。
根據中央氣象局公布的觀測數據，今天下午2時27分41秒在台東縣政府北偏東方向56公里處發生芮氏規模4.2地震，震央位於北緯23.2度、東經121.3度，震源深度僅19.6公里，屬極淺層地震。
氣象局發布的地震報告顯示，本次地震各地最大震度為花蓮富里的4級；花蓮玉里、台東成功、長濱、海瑞均為3級；高雄市、雲林縣及南投縣等3縣市則測得1級震度。
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〔即時新聞／綜合報導〕台東縣成功鎮今天下午2時27分許發生芮氏規模4.2地震，震源深度為19.6公里，各地最大震度為花蓮富里的4級，目前尚無災情傳出。
根據中央氣象局公布的觀測數據，今天下午2時27分41秒在台東縣政府北偏東方向56公里處發生芮氏規模4.2地震，震央位於北緯23.2度、東經121.3度，震源深度僅19.6公里，屬極淺層地震。
氣象局發布的地震報告顯示，本次地震各地最大震度為花蓮富里的4級；花蓮玉里、台東成功、長濱、海瑞均為3級；高雄市、雲林縣及南投縣等3縣市則測得1級震度。
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