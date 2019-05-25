大園無菸健走近千人參與 響應世界無菸日

2019-05-25 16:16

［記者謝武雄／桃園報導］市府衛生局推廣無菸家園，今天早上在大園區大興高中舉行健走活動，吸引近千人參加，民眾從大興高中出發，沿著田寮埤（華興公園）環湖木棧道散步健走，湖光山色也讓健行民眾徹底放鬆，享受慢活生活，市長鄭文燦也提到，桃園成人吸菸率已經逐漸降低，民眾營造健康無菸環境意識已大幅提高。

鄭文燦致詞時指出，市府以劃設無菸公園、無菸場所等無菸區，裁罰於無菸區吸菸者1萬元罰鍰及培養正確的健康教育觀念等方式，營造健康的無菸環境，桃園市成人吸菸盛行率，吸菸率自98年22.6%降低至107年18%，推動桃園往健康城市邁進。

鄭文燦說，健走能帶來健康、微笑、自信和增進親子關係，降低三高，擴張心肺功能等，藉由健走活動，宣導營造無菸支持性環境及推廣健康運動概念，也期盼健走成為全民喜愛的運動之一。

衛生局長王文彥表示，二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，會釋放出7000種以上化學物質，其中約有93種為致癌物質，嚴重危害人體健康。市府為響應「5月31日世界無菸日」、「6月3日禁菸節」辦理「大步來健走、無菸的家園」健走活動，期盼培養全民規律運動習慣，強化自我健康管理能力，營造健康的生活型態，希望市民朋友多走出戶外，樂活運動身心。

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