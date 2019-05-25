多次流標、金額調高...350億桃捷綠線潛盾工程 6月審標

2019-05-25 16:13

［記者謝武雄／桃園報導］捷運綠線土木標工程，除高架段工程順利標出，其餘兩個地下化潛盾工程合計流標5次、總金額超過300億元，市府將投標金額調高50餘億元重新招標，昨天為第二次招標截止日；市長鄭文燦鄭文燦今天受訪時證實兩個標案都有廠商投標，市府預定在6月舉行審標，進行資格確認，審標完畢後就會公告，屆時綠線主系統工程就全部開標完畢。

鄭文燦說，潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）跟以北（GC03標）兩個標案，這次兩個標案分別有兩家和一家公司來投標，市府預定在6月審標，包括資格的確認，審標完畢後就會公告，希望在10月針對潛盾工程進行開工儀式，如果這兩個標案開標完畢，綠線主系統就全部開標完畢，未來僅剩下航空城內延伸至A15站的航空城延伸線工程，這部分必須配合航空城取得土地。

捷運綠線潛盾工程分為GC02標，為G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程，原本投標金額為141.33億元，今年3月調整為161.64億元，調高20.31億元；GC03標為G07桃園火車站至北出土段間地下段土建工程，原本投標金額為159.28億元，今年3月調整為190.22億元，調高30.94億元；總計2潛盾標案，原本金額為300.61億元，調整為351.96億元，調高51.25億元、調幅達17%。

捷運工程局表示，國內只有6家公司具有地下化、潛盾施工能力，幾次招標流標，專案管理顧問公司邀請廠商進行座談，並檢討招標文件，預計月底可確認調整價格，3月26重新招標，第1次未達3家而流標，第2次於5月3日上網招標，5月22日招標截止。

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