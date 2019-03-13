綠線得標廠商被全球列黑名單？ 桃捷：非「拒絕往來廠商」資格沒問題

2019-03-13 17:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員詹江村爆料，桃園捷運綠線車廂得標廠商Hyundai Rotem（現代樂鐵）是被全球列入黑名單的韓國廠商，且同屬現代集團的現代精工在1994年低價搶標承造台鐵自強號列車，結果該列車時常故障，維修人員擺爛撤走，台鐵因此還提告求償17億元，現代樂鐵與現代精工，疑有重組關係。

對此，捷運綠線得標的德國西門子團隊（SBR）專案助理趙宛平表示，現代樂鐵與現代精工雖然同屬現代集團，但屬於不同公司，現代精工的過往與現代樂鐵無關，另現代樂鐵這幾年無論在技術、工程都有很大進步，德國西門子才敢跟現代樂鐵合作，除桃園捷運外，目前香港地鐵也是使用韓國車廂，以香港地鐵高乘載量，對品質要求更高，可見韓國車廂穩定程度。

詹江村表示，韓國Hyundai Rotem車廂品質瑕疵，這幾年陸續被被印度、美國等國家停權或控告，也被韓國Daegu市政府停權，堪稱是惡名昭彰，如今桃園市政府執意要使用國際間頻頻出事、屢被詬病的韓國車廂，動機不單純，而蔡英文政府喊出國車國造，如今桃園捷運綠線車廂卻是韓國廠商得標承包，根本是鄭文燦打臉蔡英文。

另外工程界人士受訪時也無奈表示，前瞻基礎建設計劃將軌道運輸列為重點，桃捷也有使用相關預算，但國內廠商在技術面、配合度、報價都不輸國外廠商，卻還是標輸國外廠商。

對此，桃園市政府捷運工程局回應，工程會並未將現代樂鐵列為「拒絕往來廠商」，事實上，西門子與現代樂鐵團隊也曾參與新北市三鶯線標案，資格並沒有問題。

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