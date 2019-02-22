桃捷綠線2潛盾工程流標5次 議員憂影響進度

2019-02-22 16:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今天進行專案報告，捷運綠線工程成為議員質詢焦點，另捷運綠線土木標3個主要工程，除了高架段工程順利標出，其餘2個地下化潛盾工程合計流標5次、總金額超過300億元，也影響工程進度。捷運工程局長陳文德說，目前顧問公司已經進行單價調高作業，預計月底可確認調整價格，3月初就可從新招標，若能順利招標，應該不會影響工程進度。

陳文德說，目前國內只有6家公司具有地下化、潛盾施工能力，幾次招標下來，詢問的廠商得確不多，應該與公共工程增加速度太多，廠商寧可接簡單工程，因此，顧問公司已經邀請有資格廠商座談，今年初召開專家學者座談會，目前依照座談會結論，檢討招標文件。

而捷運綠線土木標3個主要工程，除了高架段工程順利標出，由大陸工程得標，其餘2個地下化潛盾工程全部流標，其中GC02標，從G03站到G07站從去年9月開始招標，至今流標2次、預算金額144億元；GC03標，從G07站到G12站從去年7月開始招標，至今流標3次、預算金額159.28億元。

捷運綠線工程經費982億元，由於立委鄭寶清宣稱，上任47天就爭取捷運綠線1300億元經費，也成為藍營攻擊的話題；副市長游建華無奈地說，並未看過鄭寶清文宣，目前綠線核定的經費還是982億元。

議員牛煦庭認為，縣府時代是大統包，如今分割成6個標案，不僅增加介面整合成本，如今流標又要追加預算，當初決策有問題；議員詹江村、魯明哲、劉茂群也要求說明捷運綠線工程總經費到底是不是982億元，畢竟鄭寶清對外宣稱爭取1300億元經費。

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