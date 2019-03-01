藍營議員批捷運綠線假動工 桃捷工局駁：不實指控

2019-03-01 19:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」於去年選前開工，國民黨籍市議員詹江村昨天到位在蘆竹區中正北路的工地直播，質疑「捷運綠線假動工」，砲轟機電標設計沒有設計完成，土木標沒有參數，只見工人在工地拿水管沖地板，痛斥現場工人是在「演戲」，只能洗地板假工作。

對此，桃園市政府捷運工程局今天駁斥此為「嚴厲的不實指控」，表示統包工程採設計與施工並行，工程單位已有相關的機電參數並著手施做基礎工程，按照目前進度，民眾在今年可以看到高架段的捷運橋墩陸續完成。

捷工局長陳文德說明，此工程於去年8月21日決標，採「設計與施工並行」的統包招標方式，可一邊設計一邊施工，部分設計完成就可以分階段施作，與一般傳統發包方式不同，不需像台北捷運一樣得全部設計完成後才動工，議員的指控，是不清楚工程進行的步驟。

陳文德進一步說明，此工程去年10月中開始第一階段基樁施工，目前已完成36根基樁現場作業，後續將施作基礎版及墩柱等工程，所有作業都在既定進度範圍內，不影響捷運綠線工程。

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