全台現存最長集體創作畫卷 《寶島長春圖卷》睽違24年後再現

2019-05-25 15:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「寶島長春圖卷」今（25）日在台南市美術館1館再現世人眼前！這幅巨作，由10位台灣頂尖水墨畫家，歷經多次環島寫生，耗費近半年完成的全台現存最長的集體創作畫卷，睽違24年後盛大開展。

「寶島長春圖卷」開展儀式，文化部常務次長李連權、台南市副市長許育典、南美館榮譽董事長陳輝東、館長潘襎等人都出席。然而，當年創作的10位畫家中，原本仍在世最高齡94歲的藝術家李奇茂，昨日上午仙逝，讓與會者感到惋惜，現場也為他默哀30秒。

「寶島長春圖卷」是於1981年由歷史博物館前館長何浩天發起，當年召集黃君璧、張大千、張榖年、胡克敏、李奇茂、范伯洪、羅芳、蘇峰男、羅振賢、蔡友等10位水墨畫家，花費近半年合力創作完成。

這幅畫卷全長66公尺，是台灣現存最長的集體創作作品，北起基隆嶼，南至屏東墾丁，包括台灣當年的大都市、機場、港口、阿里山神木全都融入其中，也曾遠征韓國、馬來西亞、比利時、丹麥等國展示。

南美館表示，「寶島長春圖卷」上次展出是1995年在高雄文化中心，距今已有24年；而這幅作品曾於1983年在昔日的台南市體育館（即今台南市美術館2館現址）展出過。

目前還在世的4名畫家，羅振賢、蔡友、羅芳、蘇峰男；羅振賢、蔡友也出席今日開展，分享當年創作歷程，他們兩人先打底稿，然後大家再集體創作繪畫，卷首「寶島長春」是由張大千題字。

台南市美術館展出「寶島長春圖卷」原作之外，還規劃展室作為「藝遊山水-創作體驗工作坊」，由專業講師導覽後，讓民眾創作屬於自己的台灣印象，完成作品也將由美術館展出；另有展室以多視點構圖連接台灣各地風貌，將空間和時間重疊，觀賞者遊歷畫境時，透過聲音和視覺身入其境，讓感官融入水墨畫作中。

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