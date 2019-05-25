誰說小吃漲到紙鈔價 「他們」帶路台南美食銅板價哪裡有

2019-05-25 09:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想知道台南37區各有哪些銅板美食小吃嗎？台南市議會新推出美食特派員企劃，邀請議員挑選各自選區內一、兩樣銅板美食，透過影片宣傳台南稱得上「小吃銅板價之都」！

很多議員本身對吃很有研究，尤其平時勤跑基層服務，東南西北到處走透透，到底選區內哪裡有好吃又便宜的美食，熟門熟路。首集推出的影片，由安平、南區議員盧崑福帶路介紹當地知名小吃，鼎邊銼、芋粿令人食指大動。

南市議長郭信良表示，台南美食冠全台，特別集中在中西區等傳統市集小吃聚集之處，除了媒體經常報導的名店，其實37區還有許多在地達人才知道的美食隱身其中。

郭信良說，透過議員帶路，一方面除了讓更多市民知道除了自己生活、工作環境週遭，原來其他各區還有這麼多的庶民美味，同時也讓更多人看到議員除了辛苦為民喉舌之外，親民可愛的一面。

值得一提的是，這次美食特派員企劃，多半由議員服務處自行以手機拍攝，議會再協助後製。籌備期間，很多議員很認真詢問相關細節，再擇定日期實際前往店家拍攝，拍出來的成果，比起電視美食節目毫不遜色。

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