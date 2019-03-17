《辛普森家庭》滿滿台南小吃 南市府：另類行銷台南

2019-03-17 12:03

〔記者劉婉君／台南報導〕知名美國《辛普森家庭》中文改編配音，日前播出的影片「腐城一日遊」出現滿滿的台南小吃，讓人許多網友大叫「餓了」，不少台南人分享訊息，台南市政府也正確看待，認為是另類行銷台南。

「腐城一日遊」以「腐城」喻台南，劇中荷馬吃了許多台南著名小吃，蝦捲、棺材板等，更直呼「吃的腐中腐，方為抬男人。」

台南市政府表示，非常歡迎荷馬一家來到府城觀光，也歡迎民眾按圖索驥，享用府城美味小吃。

市府指出，該劇以詼諧幽默的方式呈現，內容滿滿的台南小吃，非常樂見《辛普森家庭》將台南小吃與景點納入改編與翻譯，笑果十足，相信一定可以為台南觀光另類與歡樂的行銷。

市府表示，劇中對應的除了台南小吃，包括波哥、棺材板、米粉湯、米苔目、周氏蝦捲、燒肉飯、潤餅、國華街、安平區海鮮、鱔魚意麵、肉圓、刈包、莉莉四果冰、筒仔米糕、土魠魚羹、蝦仁羹、肉粽，還有安平古堡、奇美博物館、四草綠色隧道、神農街、吳晉淮音樂紀念館等景點。

至於提到「台南人騎車都沒戴安全帽」部分，市府表示，事實上台南人騎機車有戴安全帽，可以理解動畫惡搞、詼諧、幽默的趣味與調性，無傷大雅。

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