高溫飆至33度 各地山區、南部平地留意午後雷陣雨

2019-05-25 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（25日）東半部不時有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴，局部地區有午後短暫雷陣雨，氣象局預估，下週一將有鋒面接近，下週二各地受鋒面影響將有雷雨。

氣象局表示，今天東半部地區有局部短暫陣雨，西半部則大多為多雲到晴，局部地區午後會有短暫雷陣雨，其中在中部以北降雨偏向於山區及近山區平地，南部大部分的平地也都有機會出現午後雷雨。溫度方面，西半部高溫約31至33度，東半部則在27、28度。

氣象局預估，週日（26日）預測西半部高溫約30至32度，中午前後感受悶熱，東半部高溫約27、28度。降雨方面，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，下週一（27日）鋒面逐漸接近，花東及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區上午大致為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。下週二（28日）清晨左右鋒面逐漸由北往南通過台灣地區，西半部及東北部地區容易有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，25日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，桃園至苗栗沿海地區短時間可能達紅色警示等級，中部空品區近山區午後臭氧亦可能達紅色警示等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 - 32 26 - 35 28 - 36 24 - 28

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法