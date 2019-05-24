花蓮雙太三山「美崙山」 議員促發展極限公園

2019-05-24 21:06

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府今年力推「雙太三山」深度遊，行銷「太魯閣、太平洋、林田山、美崙山及金針山」，其中美崙山主打文化之旅，串聯東大門夜市及日本移民村文化，縣議員魏嘉彥今針對美崙山向縣府提出質詢，借鏡日本沖繩縣為例，強調應發展出特色公園，可依山勢興建大型溜滑梯等設施，強化觀光力道。縣長徐榛蔚表示，今年陸續盤點縣內綠地、公園，將朝建置共融式兒童遊戲場目標邁進。

魏嘉彥說，沖繩有近600座公園，其中大型特色公園占46座，各具特色也透過分齡遊具，吸引不同年齡層的孩童遊憩，降低3C產品依賴，花蓮目前以「知卡宣綠森林親水公園」最具盛名，但因有季節限定相當可惜，建議應打造更多特色公園，分流原自然地景人潮，也能開拓更多觀光客源。

他說，以美崙山為例，能依緩坡山勢發展極限運動公園，引進滾輪式滑梯等，讓雙太三山的美崙山更具特色，並完善規劃停車空間、友善廁所、親子休憩及遮陽避雨空間，活化美崙山並串聯鄰近腹地，提高空間使用效能。

縣長徐榛蔚在答詢時指出，縣府已進行綠地、公園總盤點，目前將朝建置共融式遊戲場努力，規劃中的太平洋公園也正在進行興建中，另也取得漫畫才子蕭言中的授權，打造「城市漫畫造景」，未來花蓮的公園、綠地將會看到他的作品。

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