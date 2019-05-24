自己的窩自己做！台灣野豬姊妹檔叼葉撿枝忙築巢

2019-05-24 16:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園內的台灣野豬「山茶」與「山櫻」姊妹檔，近來時常在戶外活動場蒐集雜草枯枝，保育員準備月桃葉，給野豬姊妹做為築窩的材料。接近傍晚時分、準備回室內舍睡覺前，「山茶」與「山櫻」更勤奮築巢，保育員笑說，牠們可能想要體驗野外夜宿吧。

最近保育員觀察到「山茶」、「山櫻」這對野豬姊妹出現築巢的行為，叼著落葉枝條忙碌得來回奔走，甚至是奮力跳起，把低垂的樹枝扯下來當築巢的材料。因此保育員特地蒐集月桃葉和雜草，放進戶外活動場當作巢材。

園方表示，野外研究發現，若遇雨季或颱風季節，母豬會構築豬窩，保護幼豬避免被濕冷的雨水侵害。天氣逐漸炎熱，台灣野豬缺乏汗腺，天生排熱困難導致特別怕熱，到了夏天活動力明顯降低。

「山茶」「山櫻」姊妹感情好，若在戶外活動場沒有看到兩姊妹的身影，也許正泡在淺水池裡玩水消暑，或躲到壕溝裡洗泥巴浴，園方表示，泥巴浴除了能調適過高的體溫，還能去除體外寄生蟲。

園方表示，「山茶」與「山櫻」個性較膽小也溫馴，但台灣野豬仍潛藏著兇悍野性，透過動物親近訓練、與保育員的朝夕相處，成了彼此信賴的好夥伴。若有機會在近期來到動物園台灣動物區，說不定真的會看見牠們正在「野外夜宿」。

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