苗縣第1對同婚登記 從「寄居」變「家屬」

2019-05-24 14:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天是同性婚姻合法第一天，苗栗縣一對女同志楊珣、徐蓓婕，今天上午前往苗栗市戶政事務所完成結婚登記，雙方正式成為「配偶」，也成為苗栗縣第一對同婚伴侶。

出生苗栗市的楊珣與來自基隆市的徐蓓婕，於2013年參加台灣伴侶權益推動聯盟活動而結識，2014年交往，2015年便辦理公開的「結婚」儀式。

婚後，徐蓓婕也把戶籍遷到楊珣家，但之前徐蓓婕在楊家戶口的稱謂是「寄居」，直到今天上午完成結婚登記，才成為「家屬」。

2人分別在家人、「苗栗愛轉來平權遊行」小組成員、時代力量苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎的陪同下，在苗栗市戶政事務所完成登記手續。

當2人從戶政人員手中接下新辦身分證，看到配偶欄中記載另一半的名字，都感動不已，也五味雜陳。

2人表示，她們已在2015年辦了婚禮，終於等到今天；這幾年來，她們也透過不斷的現身，希望打破社會對於同志伴侶的刻板印象，盼能以平常心看待，選擇在苗栗市登記，也希望苗栗的同志也能勇敢站出來。

楊珣的媽媽也很開心家庭成員多了一人。她說，不論是同性戀、異性戀，都需受尊重；楊珣從10多歲就向她吐露性向，她對楊珣只有2點要求，「國中、高中不准談戀愛」、「不要干擾別人」，這2點楊珣都做得很好，且2人交往過程，於學業、課業都維持得很好，是情侶交往的典範，今天完成結婚登記，更值得被祝福。

主持人「客家妹」陳明珠，也特別現身獻花給新人表達祝福，她恭喜、祝福2人，也認為「所有的愛都是平等的」，能夠在家鄉見證真愛，讓她感覺非常幸福。

曾玟學、宋國鼎說，同性婚姻合法後，苗栗縣議會中依然持續出現反同言論，也凸顯尚有許多社會教育需要進行，早日達到「專法不是終點，歧視不是言論自由」的平權生存環境。

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