CNN再度大篇幅報導台灣同婚！ 知名YouTuber登首頁

2019-05-24 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕同性結婚登記今天正式上路，一早就有許多國內外媒體守候在台北市信義區行政中心，報導這歷史性的一刻。美國媒體《CNN》更是以首頁、首圖形式大篇幅報導台灣同婚登記，而榮登CNN首頁的這對女同志情侶，正是知名YouTube頻道「逼逼日記」的經營者。

根據《CNN》報導，「逼逼日記」頻道經營者歡歡與Amber，一早就來到台北市信義區戶政事務所辦理結婚登記。歡歡與Amber其實早在2018年就已經先行辦過婚禮，而2人婚禮的記錄影片，在她們共同經營的YouTube頻道上，至今已有超過42萬人次觀看。

面對採訪，歡歡表示，自己第一次意識到同婚權利有多麼重要，是某一次Amber出現醫療緊急狀況時，自己在醫院員工面前卻只能被當作「室友」來對待，無法為自己心愛的人行使任何權利。但她們很高興台灣終究站在歷史上正確的這一邊，成為亞洲第一個同婚合法化的國家。這代表台灣在保障人權的路上，又樹立了一個新的典範。

報導也提到，今天在現場為歡歡與Amber證婚的，正是著名同運先鋒祁家威。報導表示，同婚權利實現的這一刻，已經讓祁家威等了超過40年。祁家威是台灣首先公開出櫃的數名同性戀者之一，同時也是讓整個同婚權利得以聲請釋憲，最終獲得憲法保障的重要推手。面對採訪，他感性地表示，「我一直在為了這一刻作準備，雖然這條路很漫長，但我始終相信這一天一定會到來」。

報導強調，祁家威在歡歡與Amber的結婚書約證人欄上簽名時，手上拿的正是總統蔡英文送給他的筆。蔡總統在22日，將自己簽署《司法院釋字第748號解釋施行法》法案的這隻筆，送給了數十年來持續為同婚權利努力的祁家威，同時感性表示「願愛團結這塊土地上的每一個人」。

《CNN》認為，台灣是一個在許多議題上充滿分裂的島嶼，但今天同婚權利的實現，無疑是為這個充滿壓抑的島嶼，灑下了一道耀眼的光芒。

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