同婚登記首日 新北愛情長跑14年情侶成合法伴侶

2019-05-24 12:52

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止戶政所今天喜氣洋洋，新人Eagle與Mei早上10點半攜手登記結婚，Mei父母與Eagle大哥大嫂到場見證歷史的一刻；Eagle說，他與Mei交往14年，能給的都給的，只差一張身分證上互相登錄彼此為配偶，Mei說，終於等到這一刻，感覺很幸福、也很感動。

Mei說，她是出國旅遊時，認識擔任導遊的Eagle，一開始是彼此欣賞，後來一起出遊看展覽，發現有共同的興趣與嗜好，但是兩人開始交往時，遭到家人強烈反對，因在意朋友眼光，內心飽受煎熬，但兩人興趣相投，愈相處愈離不開彼此，便毅然決然一起攜手面對挑戰。

Mei的爸爸說，他一開始也沒辦法接受，但是我們做父母的看到她們兩個人那樣難過，做父母的也只能放下，學習接受給予祝福；Mei的爸爸說，看到女兒的配偶尊重女兒疼惜女兒，兩個人深深相愛互相照顧，他的擔心與不安才放下，今天才與太太來到場看兩人登記結婚。

Eagle的大哥說，Eagle與Mei兩人在一起很久，Mei是個好女孩，早就被全家接受，兩人之前已經拍了婚紗，在美國拉斯維加斯已辦理結婚登記；Mei說，能夠走到結婚登記這一天，5月24日能在台灣登記結婚，成為法律上的合法伴侶，她說真的很感動。

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