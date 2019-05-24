挺同婚與同志同框！新婚夫妻挑今天到戶政所登記結婚

2019-05-24 13:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕有情人終成眷屬！同志婚姻首日，不僅有許多同志到各地的戶政事務所登記結婚，永和還有一對黃姓男女新婚夫婦，特別挑選今天到戶政所登記結婚，並且與永和首對結婚女同志合影，互祝白頭偕老，「一定要幸福喔！」

永和首對結婚的女同志葛小姐與徐小姐今天上午到永和戶政所登記，戶政所特別在門口製作一處同志婚姻的背景框提供拍照紀念，並致贈兩雙彩虹襪當小禮物，強調「愛與和平」，也祝福雙方永浴愛河。

葛小姐說，她和徐小姐認識一年多，雙方情投意合，大法官解釋公布後，兩個人就有共組家庭的打算，所以事前就預約要在24日、第一天開放同婚就來登記，兩人舉手投足都很有夫妻的緣份和熟悉感，葛小姐說，兩人相處以來，有很多共同的嗜好，但也會有意見不合、吵嘴的時候，冷靜下來又可以言歸於好，所以她們希望彼此能成為自己終身的伴侶，希望用婚姻合約給予對方保障。

徐小姐說，她們倆很幸運，都能得到雙方家長的祝福，因此正在籌備明年的婚禮，會有公開的儀式和親友見證，未來希望在法律允許下，還可以認養小孩，組成完整的家庭。

兩人今天在戶政所的背景框拍照留念時，還有一對黃姓新婚夫婦特別挑選今天來登記，黃先生黃太太說，因為他們是同婚的支持者，希望天下有情人都能成眷屬，兩對新人一起拍照留念，為美好的愛情留下永恆見證。

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