澎科大攜手縣府 力推海葡萄登上國際舞台

2019-05-24 10:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學校長翁進坪，今在服務業管理與學術研討會開幕式宣布，未來將與澎湖縣政府攜手合作，推動海葡萄生技產品，搶攻國際市場，列席的澎湖縣政府參議馬金足，希望能推廣至像楊梅等其他農產品。

邁入第16屆的服務業管理與創新學術研討會，規模愈來愈龐大，今年由以往投稿的30篇激增至58篇論文，校外投稿15篇，其中7篇來自中國學者，顯見受到各界肯定；今日開幕式由校長翁進坪主持，包括澎管處長許宗民、澎湖縣政府參議馬金足、馬公市長葉竹林及人文管理學院長王明輝等人到場共襄盛舉。

由於澎科大為澎湖最高學府，一向以澎湖縣政府「智庫」自居，並多次引澎湖風潮之先，製作蘆薈生技產品、引進冰花種植等，此次再度與澎湖縣政府合作，以素有「海中烏魚子」之稱的海葡萄為研發目標，海葡萄除了是桌上佳餚外，更希望研發生技產品，帶動海葡萄生物產值，但關鍵在於是否能量產。

澎湖縣政府為解決原物料來源問題，在五德海域與養殖業者合作，由澎湖縣種苗繁殖場培育種苗，放養在箱網養殖旁，不僅可過濾水質，還能增進漁民收益，未來可望正式進入量產階段，提供研發生技產品的來源；另外馬金足也以自身論文為例，發表2篇關於楊梅面膜、保健食品論文，讓學校取得2項專利，希望未來澎科大也能研發相關農產品的生技產業。

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