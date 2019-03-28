具抗發炎及抗過敏效果 台灣原生種海葡萄登錄INCI資料庫

2019-03-28 19:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣海洋大學、屏東科技大學與新北市政府共同合作，歷經一年規劃、試驗與資料審查，今年3月完成台灣第一例原生種海藻「小葉蕨藻（Caulerpa Microphysa）」（俗稱「海葡萄」），具有抗發炎及抗過敏效果，最近登錄在國際認可的「國際化妝品成分命名（INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredient）」資料庫，具備開發成國際性美妝品潛力，現已有數家國內外廠商接洽商業利用可行性。

台灣海洋大學助理教授李孟洲說，小葉蕨藻是我國原生種海藻，富含多酚、類黃酮等抗氧化物，但受限於自然環境，藻體產量稀少，過往多用於水族造景。

李孟洲說，2015年開始在行政院農業委員會漁業署「台灣沿海藍色經濟成長推動計畫」研究經費支持下，海大、屏科大及新北市政府三方合作共同努力，於新北市政府海洋資源復育園區開發小葉蕨藻的人工培育技術，並研究小葉蕨藻生理活性物質萃取加工技術。

屏東科技大學教授施玟玲說，為能提高人工生產海葡萄產業用途，研究團隊對海葡萄萃取物進行多項試驗，包括「安全性測試」及「功能性試驗」，證實小葉蕨藻萃取液具有抗發炎及抗過敏效果，並在國際化妝品成分命名（INCI）登錄，使此種藻類具備開發成國際性美妝品潛力，現已有數家國內、外廠商接洽商業利用可行性。

新北農業局長李玟表示，小葉蕨藻相關培育技術未來也將推廣至貢寮地區，美妝保養品新成分的開發更是養殖產業一大利多。

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