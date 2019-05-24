中華藝校春季巡迴展演 「高雄藝起來」嗨翻社教館

2019-05-24 09:24

〔記者張忠義／高雄報導〕中華藝術學校2019有情春季展演系列活動，巡迴至高雄市社教館聯合展演「高雄藝起來」，音樂科的流行樂團在露天劇場以爵士音樂與流行音樂的結合，直讓觀眾如癡如醉地享受這午後的音樂饗宴，市民朋友們對於學生的藝術專業表現直誇不已，建議以後應常辦類似的表演活動，讓高雄更充滿藝術氣息。

在演藝廳的演出節目也不遑多讓，來自全國各地國中生報名參加華藝之星創意競賽的11組入圍者，渾身解數地使出自己的最佳才藝與看家本領，歌唱、演奏、舞蹈等各類表演相當精彩絕倫，最終獲得特優的是來自苓雅國中的江宜臻，她以爵士舞融入體操中，展現自己對舞蹈滿懷熱情、築夢踏實的想法與態度，江宜臻同學表示，希望以後能繼續在這段人文藝術旅程裡去尋找自己的夢想與希望，並且在自己喜歡的舞台盡情揮灑才藝。

獲得優等的圓富國中則以「媽媽夜未眠」為表演主題，8位小男生透過歌聲及短劇的表演方式，細數媽媽日夜持家的辛勞，催淚指數狂飆，唱進在場的民族國中、圓富國中、文府國中、溪埔國中、燕巢國中等各校學生及其他觀眾的心坎裡，創新豐富的表演方式深獲評審的好評。

中華藝校六科七組除延續在各場館的跨科、跨域演出後，今天下午在在屏東藝術館，有音樂科的跨界重奏、流行重奏、流行樂團，舞蹈科的國際標準舞、現代舞，時尚工藝科的時尚走秀，影劇科的歌舞劇、以及甫獲教育部全國高職學生專題製作第一名的「祭憶點」；另外在入口大廳陳列展出動畫、插畫、生活產品設計、流行飾品設計、陶瓷、文創木作、金工飾品、琉璃、陶瓷、漫畫、繪本尚創意飾品等，讓高雄、屏東地區的觀眾再次分享學生們青春創意的藝術饗宴。

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