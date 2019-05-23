頂尖選手用的儀器台灣也有！嘉義長庚助空手道選手奪金

2019-05-23 20:35

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義長庚醫院設有運動醫學中心，進行病人術後步態或運動傷害分析，因腦神經外科醫師王定中熱愛空手道，與南投縣旭光高中合作，透過動作分析系統、等速肌力測量儀等儀器為選手分析肌力、動作、協調性等，調整動作並減少運動傷害，讓旭光高中空手道隊在今年全中運獲得全國金牌數最多的12金。

今天旭光高中校長何光明、教練黃泰吉帶著選手到嘉義長庚醫院向院長林志鴻、運動醫學中心主任許維修等致謝；王定中是空手道四段，和黃泰吉熟識，因有感於旭光高中學生大多來自偏鄉及弱勢家庭，資源不多，因此與校方合作，用運動醫學儀器檢測選手狀態進行訓練，並累積數據做研究。

許維修指出，運動醫學中心的動作分析系統、等速肌力測量儀要價共6百萬元，原本用於分析開刀後病人的步態，後來發現國外多將此用於頂尖選手訓練，因此2年前與旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，以增進選手核心及下肢穩定性為目標。

王定中說，醫院將最新的醫學科技及運動理論，如核心肌群、穩定性及協調性的最新研究，運用在空手道選手的訓練，測試每個選手的基礎體能、協調性、爆發力，以及空手道中的各種攻擊動作，再針對每位選手狀態，訂定個人化的訓練計畫，定期評估選手狀況，隨時調整訓練方針。

林志鴻表示，長庚醫療體系啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，結合專業的醫師及防護師提供照護的選手整合照護和醫療服務，近年更開始投注心力於國高中校隊或體育隊伍，培養年輕的潛力選手。

黃泰吉感謝嘉義長庚協助，去年空手道選手7金，今年大幅成長到12金，高男組金牌得主吳興明及國女組金牌得主謝玉涵，還於5月17日獲總統教育獎。

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