不補習、愛美甲 怪咖少女也愛數學 錄取中一中科學班

2019-04-02 19:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中國中部女生張庭軒錄取台中一中科學班，是「旭光」第一個錄取中一中科學班的女生。這名把做數學當休閒娛樂的「怪咖少女」，不只愛數學，手巧的她也愛美甲、美髮，她笑說：「這些興趣都不衝突，會繼續愛下去」。

張庭軒是台中一中科學班錄取的6名女生之一，錄取率只有個位數，相當不容易。而她也是旭光高中國中部第一個錄取台中一中科學班的女生，最讓師長們稱讚的是，她並沒有因要考科學班而拚命補習，而是真心喜歡數學，自己超前自學。

張庭軒國二上數學課，徵得教數學的導師同意，自己看國三數學，國二就學完國三數學，國三則開始做高中數學，她說，很喜歡破解困難的數學題目，因此是因為想多破解題目而提前學習。而這樣的興趣是從小五開始，當時喜歡導師上的數學課，也發覺解題很有成就感，就這樣把想數學、做數學變成生活的一部分。

張庭軒不只喜歡數學，在學校也做科展，回到家後則跟很多少女一樣愛漂亮，因為手很巧，她學做美甲、學編頭髮，零用錢用來買美甲工具、指甲油和髮飾，做美甲和美髮成了假日的另一個休閒活動，她說：「這跟做數學一樣有趣，而且還很療癒！」。

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