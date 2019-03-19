84歲駝背嬤撞柱摔倒 竟神奇挺直了

2019-03-19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉龍港村八十四歲阿嬤謝何綢，因長期剖蚵，加上年紀大，已嚴重駝背五、六年無法站直。今年農曆過年前，阿嬤走路時不慎撞到柱子，整個人往後倒、摔到背，就醫檢查，並未嚴重受傷，但沒想到這一摔，困擾阿嬤多年的駝背竟消除，現在可挺直背走路，鄰居看了直呼是奇蹟出現！

摔傷反而出現奇蹟 醫師稱醫學無法解釋

為謝何綢看診的嘉義長庚醫院骨科主治醫師郭亮增表示，阿嬤摔倒撞到背之後，卻可站直，「無法用醫學學理解釋」。不過，他也說，當時沒有發現外傷，但老人家因高齡有骨質疏鬆問題，不能因為可站直，就認為腰背問題已經消除，還是要定期回診追蹤。

謝何綢說，她駝背好幾年，幾乎是彎到只剩半個人高，走路很辛苦，常會頸部痠痛，且睡覺時躺著會壓迫到突起的背部，相當難熬。今年農曆過年前，她凌晨三點多起床，戴斗笠出門，卻撞上家門前的柱子，整個人往後摔倒，幸好頭部沒受傷，背部重摔了一下，後來先去國術館推拿，再到嘉義長庚醫院急診就醫，醫生檢查後表示沒有受什麼傷，她才放心回家。

謝何綢表示，沒想到這一摔，原本嚴重的駝背竟消除，現在可以挺直背走路，脖子也不再容易痠痛。

鄰居柑仔店王姓老闆娘說，之前看到阿嬤都彎腰駝背，最近卻看到她挺直身子走路，瞭解原因後，才知道是「摔到好」，鄰居都覺得很神奇。

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