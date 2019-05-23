92歲灣生今日重返基隆港 憶當年被遣返心情激動

2019-05-23 20:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕日治時代就讀台北市「建成尋常小學校」的16名「灣生」及家屬，今天下午到基隆市西二、西三碼頭倉庫探訪，建成小學校同窗會的會長新井基也表示，他20歲那年搭船被遣返回去沒住過一天的母國－日本，當船開出港口時，他站在甲板上，看著基隆港越來越小，忍不住流下淚來；92歲的新井基也今天重回基隆港，他說他沒想過自己有生之年會再看見基隆港碼頭，心情相當激動，久久不能自己。

建成小學校位於日治時期御成町（今大同區），畢業的校友共有24屆，二次大戰結束後，所有日籍學生被遣返回國，後來組成同窗會，自2001年開始先後多次返回他們出生的台灣，建成小學校同窗會灣生與眷屬共53人，由現任會長新井基也率領，在基隆市文化局的安排之下，走訪基隆港西二、西三倉庫及市長官邸。

基隆市長林右昌今天在議會總質詢的空檔時間，趕到基隆市西二、西三碼頭倉庫接待這群灣生與家屬，除了致贈紀念品，林市長也特別代表基隆市民歡迎他們的來訪，聽到成員之一的大場修妻子因為出生在基隆，大場修的岳父因此取名為隆子，林右昌直呼大場「基隆女婿」，場面相當溫馨。

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