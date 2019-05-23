「與惡」凸顯精障家庭問題 民團提出4大訴求

2019-05-23 16:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕近期最夯的台劇「我們與惡的距離」，點出精神障礙患者及家庭所面臨問題，伊甸基金會將於9月舉辦「2019精障社區服務國際研討會」，今向政府呼籲正視精障社區服務相關議題及注入更多支持資源，並且提出包括24小時求助專線、落實出院準備、資源整合地圖、增加社區支持預算等4大訴求。

由伊甸基金會主辦、衛生福利部心理及口腔健康司擔任指導單位的「2019精障社區服務國際研討會」將邀請芬蘭、美國、台灣等相關領域專家學者及團隊，分享多種社區服務創新模式。今日的會前記者會，除了「與惡」的編劇呂蒔媛出席力挺，還有多位精障家庭家屬及伊甸活泉之家會員分享一路走來的心路歷程，他們共同希望政府正視精障社區服務相關議題及注入更多支持資源。

伊甸基金會說，在該劇開拍之前，伊甸基金會協助劇組進行訪談田調與編劇內容，並讓飾演思聰的演員林哲熹至真福之家會所觀摩實習，將思覺失調症者演得精闢入理，這中間花費將近1年的時間，雖是如此，在影片上映後，還是有家屬說，真實與戲劇仍有距離，10集的影集無法完全呈現他們所面臨的真實處境。

在第一線與精障家庭相處的伊甸活泉之家主任廖福源表示，每個個案在資源與支持時都可能需要不同的服務模式，因此伊甸和精障社群平台團體如台灣家連家精神健康教育協會、新北市康復之友協會、台北市康復之友協會、台北市心生活協會，共同向政府提出4大訴求。

廖福源說，第一是當精神疾病照顧者有緊急需求時的求助專線，並在24小時內可以跟求助家庭開會，擬定可能協助方案；第二是落實出院準備計劃，專案專責小組負責，召開家庭會議，擬定出院協助計劃，提供資源地圖或手冊；第三是在門診階段，提供包括整合醫療跟社區支持的資源地圖或手冊，同時根據不同性質資源製作視覺化圖片及影片，讓精神疾病當事人及照顧者易讀易懂，並針對疾病、藥物、情緒行為及社會心理變化的衛教單張及課程，包含設計照顧者支持的各種成長性團體及課程；第四則是充實心口司、社家署針對精神病人或精神障礙者及其家庭支持體系之預算，發展符合其需求之各項服務，像是臨時短期性居住、針對精障者之社區居住、增加復健措施。

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