省電王！潮州鎮節電有一套獲屏東節電冠軍

2019-05-23 15:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮公所近年陸續將鎮內5千盞路燈換成LED，讓電費從700多萬直接砍半，成效驚人，帶動鎮民跟著加入省電行列，今年台電2019節能減碳活動開跑，首度公布「全國22縣市節電冠軍地圖」，以去（2018）年度夏月（6-9月）和前年同期用電相比，從22縣市內中各挑出實際節電用戶占比最高的鄉鎮市區，潮州鎮在屏東33鄉鎮市中，奪得夏月節電冠軍。

台電屏東區處處長胡忠興今天到潮州鎮公所頒發獎狀，潮州鎮公所主任秘書王建元代表鎮長領獎，台電表示，為了獎勵民眾加入節電行列，台電從去年開始採「事前登錄制」民眾只要登錄節電獎勵活動並節電就有獎金可拿，用電度數較去年同期節省一度電即回饋0.6元，每期獎勵金從84元起跳，1年6期電費單，只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金，節電獎勵無上限。

潮州鎮在去年夏季用電期間，共有2萬8328戶加入節電行動，使用的度數和前年同期相比，節電度數超過390萬度，節電用戶佔比達13.63%，排名全台第6名，抱回獎勵金超過330萬。

潮州鎮公所主秘王建元指出，鎮公所將全鎮近5千盞路燈換成LED，並在辦公室、公有圖書館裝設智慧控制系統，同時幼兒園、市場屋頂都裝有太陽能板，除了帶頭省電，平時也會透過社區發展協會、地方社團及鎮公所舉辦的活動等進行節電宣導，很開心獲表揚，接下來的目標是成為全國節電第一的鄉鎮。

屏東區處也表示，屏東位於國境之南，高溫讓家電用量大、節電不易，但潮州鎮民節電有一套，包括汰換老舊家電，改以LED燈具、節能家電等，成功讓節電看見成效，若去年已登錄參加節電獎勵者，今年不需要再登錄，即可繼續節電拿獎金，歡迎屏東鄉親大家一起來，節電省荷包。

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