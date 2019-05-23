中市東昇橋換裝 粉紫色燈光成打卡亮點

2019-05-23 11:22

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市東區東門里及東信里交界處的東昇橋，跨越旱溪兩側，是當地交通要道之一。台中市政府建設局今日表示，過去曾以LED光雕工程興建，打造為東區地標，LED光雕維護不易，重新規劃燈光設計，改以粉紫色投射燈照射橋樑柱體，完工後呈現浪漫、迷人的光影氛圍，成為最新打卡亮點。

建設局說明，東昇橋長約110公尺、寬20公尺，曾於2011年花費近650萬元，興建LED光雕工程，當初設計參考歐洲跨越塞納河岸多座橋樑，夜晚LED光雕效果絢麗動人，東昇橋也成為東區重要門面。

建設局表示，LED光雕容易損壞，且材料皆為國外進口的訂製品，規格特殊，已陸續停產，再加上無適當替代品，造成燈具損壞後不易維修，保固期滿後，僅經過短短2年，LED光雕就劣化損毀。因此，市府會同當地民代多次會勘，研議重新規劃，改由裝設粉紫色投射燈照射橋樑柱體，讓東昇橋變身成為粉紫色橋樑，也相當耀眼動人。

建設局長陳大田表示，東昇橋共裝設16盞投射燈，裝設費用包含燈具材料，總計約20萬元，費用僅原有LED光雕工程的3％左右，但效果甚佳，且投射燈維護容易，除解決東昇橋上照明損壞問題外，完工後的東昇橋更因燈光粧點，為河畔帶來美麗風情，讓旱溪河道增添浪漫、迷人的光影氛圍，成為最新打卡亮點。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法