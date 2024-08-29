屏東小琉球「迎王」料返鄉人潮爆 華僑市場熱炒區也成上下船動線

上一科小琉球迎王公船載到凌晨3點才收班。（記者陳彥廷攝）

2024/08/29 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東迎王中的小琉球迎王即將在下週的9月3日登場，預計旅外遊子都會回鄉，為避免碼頭出現人車動線混亂，東港警分局已畫設動線，並將剝落的標線重新畫好，強調將會進行取締，以利民眾出入，並避免回堵至道路上。

3年1科的琉球迎王平安祭典將在9月3日的「請水」儀式正式登場，在地逾半世紀的禮俗，是凝聚鄉親返鄉參加的民俗節慶，對小琉球人而言，是比過年還要重大的節慶，就在人在千里外茫茫大海的漁民，仍是要搭飛機返回或甚至將船開回，就為參加迎王民俗盛事。

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因返鄉者眾，上科發生為搭船排隊排到凌晨3點、1天載送1.8萬人過港登島的創紀錄事件，又因為許多鄉親都是騎乘機車過港，導致在東琉碼頭的機車車龍是大排長龍，不僅漫進道路，甚至排到東港區漁會，後續從琉球返回者也是大排長龍，琉球的白沙港是出現人龍「貪食蛇」。

屏東縣政府對此是嚴陣以待，除與業者達成不開晚間7點後夜班船共識，在機車及人龍動線上也是大幅改革，像是將公營及泰富航運還有藍白航運沿華僑市場邊熱炒區域排出排隊走道，而聯營處則從聯營航線沿機車停車區至進德大橋方向排隊，而兩旁的停車格及路邊紅線等標線也全面更新。

至於小琉球的白沙港部分，則是從中芸碼頭處至中澳沙灘出口進行管制，從9月1日起至9月9日全線禁止停車，並禁止4輪以上車輛通行，警方呼籲，請民眾遵守警方及工作人員的交通管制，警方強調，不論是東琉碼頭的聯外道路還是白沙碼頭處，全面禁止臨、違停，將加強取締。

上一科小琉球迎王公船載到凌晨3點才收班。（記者陳彥廷攝）

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