參與職涯課程人數過少 桃園青年局：已改進課程、加強行銷

桃園市審計處點出青年局去年職涯課程部分場次參與人數過低。（桃園市青年局提供）

2024/08/29 22:56

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府青年事務局掌理青年職涯發展及公共參與等業務，審計部桃園市審計處點出青年局去年辦的職涯課程參與人數過低，14場次僅8至22人參與，此外，輔導青創團隊拓展銷售通路、推動電商青創基地成效欠佳，應一併檢討改善。青年局官員今回應，今年已改進課程內容並加強行銷，電商基地輔導業務上半年與統一超商電商合作，每月平均營業額突破50萬元。

青年局長侯佳齡回應，去年度職涯課程參與人數平均每堂33人，參與人數較低的多為履歷撰寫、求職防詐等課程，今年已改進課程單調性並加強行銷策略，透過牌卡遊戲探索職涯，及與圖文作家鼻妹、少女阿妙合作宣傳，統計至今年7月底，共辦25堂課程，830人次參與，已較去年增長。

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侯佳齡說，今年在青年實務訓練、職場對接媒合部分，已結合就服處做追蹤機制。此外，青年創業貸款利息補貼計畫，去年首次執行，可能武漢肺炎後申請案較多，出現申請案超逾原編預算，基於不拒絕收件立場，持續收件，未來申請案如近預算限制，將提早公告截止收件作因應。

電子商務主題青創基地業務部分，審計處指出，截至去年8月底止，青年局於MOMO購物平台設立桃園嚴選商場，僅上架38家廠商、48件商品，營業額46萬餘元，各項辦理情形皆有落後；電商基地場地使用率情形，去年底前免費提供市民、在地業者設備和場地，從去年6月底營運至12月底，實際僅使用139次，使用率僅15.44％，比率偏低。

侯佳齡說，去年電商基地輔導超過300家業者，提供超過750項商品上架至MOMO、蝦皮及全家電商的桃園專區，每月平均營業額近40萬元，今年上半年再與統一超商電商合作，每月平均營業額突破50萬元，下半年電商基地營運方向從「協助業者提升銷售金額」調整為「輔導業者習得電商技能」，另為提升設備租借及空間使用情形，今年度開設課程、交流會、電商產品體驗活動以及市集等，吸引民眾走訪，藉此活化基地空間並認識電商基地。

桃園市審計處指出，電商基地場地使用率偏低。（桃園市青年局提供）

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